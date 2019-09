Ligia Bolívar: Es importante que Bachelet haya expresado preocupación por Venezuela

ND / 9 sep 2019 – La defensora de derechos humanos, Ligia Bolívar, aseveró este lunes que organizaciones defensoras de los DDHH mencionan que existe un riesgo de acentuar los efectos negativos como la falta de asistencia humanitaria, a raíz de las sanciones de Estados Unidos.

“Es muy importante que la Alta Comisionada haya hecho una misión expresa a su preocupación por el Tema de las Faes, porque no solamente no se logró la disolución que ella habría pedido, sino que por el contrario, Nicolás Maduro les dio el más amplio respaldo, entonces esto es una muestra más de la poca voluntad política por parte del Gobierno para tomarse en serio las recomendaciones de la oficina de la Alta Comisionada en lo que tiene que ver con la mejora de los derechos humanos en el país, disolver la Faes no tiene nada que ver, por ejemplo, con el tema del supuesto bloqueo, eso es una decisión que pude tomar este Gobierno de manera autónoma, y sin embargo, se niegan a hacerlo, es decir, como ha pretendido Maduro, que la violación de los DDHH en Venezuela está directamente relacionada, o los efectos sobre la población tienen una relación directa con el bloqueo o con las sanciones de EEUU, se demuestra que es complemente falso”, detalló Bolívar a Vivo Play.

La defensora de derechos humanos agregó que “para un preso político que ha estado durante meses si no años aislado, torturado, sometido a todo este tipo de humillaciones, sin poder comunicarse con sus abogados ni su familia, que un funcionario de la ONU haya presenciado la tortura de los presos políticos en el país ha sido algo muy valioso. El saldo en rojo que tiene Venezuela frente a la comunidad internacional y frente a la Constitución venezolana que sigue vigente a pesar de todo, es muy alto. Organizaciones defensoras de los DDHH mencionan que existe un riesgo de acentuar los efectos negativos como la falta de asistencia humanitaria, a raíz de las sanciones”.

Etiquetas: EEUU | Ligia Bolívar | Michelle Bachelet | Nicolás Maduro | ONU