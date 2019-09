Leocenis García: Maduro debe negociar su rendición y abrirle paso a la transición

ND / 23 sep 2019.- Leocenis García, coordinador Nacional de Prociudadanos, pidió este lunes a Nicolás Maduro “negociar su rendición” con Donald Trump, al tiempo que confesó haber declinado firmar el acuerdo entre el oficialismo y partidos minoritarios por falta de garantías.

“Debe hacerse con un acuerdo político que esté refrendado por las Fuerzas Armadas. Que diga claramente que va a haber dos procesos electorales: uno en marzo de la Asamblea Nacional y otro presidencial en diciembre. No creo en un proceso de elecciones de la asamblea solo (como plantea el número dos del régimen chavista, Diosdado Cabello). Pienso que Cabello tiene que medir bien sus fuerzas y no subestimar a la comunidad internacional”.

Y agregó: “Creo que Maduro tiene que entender que está a tiempo de contribuir a un proceso de transición democrática para que después haya unas elecciones transparentes donde sus propias fuerzas del chavismo puedan medirse de manera independiente. La negociación depende de él y de que no sobreestime su poder. No debe creer mucho en la lealtad de sus militares. Yo puedo asegurarle que medio Gobierno conversa con actores de la administración Trump… así que Maduro debe ayudar a la solución y no ser solamente el problema, y honestamente si él quiere tener un poco de sinceridad consigo mismo debe saber que él no puede sobrevivir como Presidente”

Sobre la política de EEUU hacia Venezuela, García dijo que había que ser menos románticos y más pragmáticos. “¿Cómo es que a nadie en EEUU, después de ver que Maduro autorizó a Lacava a ser una suerte de embajador, no se les ha ocurrido levantarle la sanción y jugar con las divisiones internas del chavismo? A veces veo un romanticismo estúpido”

García saludó los cambios que ha habido en el Departamento de Estado, y las últimas posiciones de James Story, encargado negocios de EEUU en Venezuela a las que calificó de “prudentes”.

“EE UU tuvo una posición determinante en la movilización de la gente. En un país que estaba sin esperanza y que Washington logró que la gente se sintiera apoyada y salió a la calle. Creo que es imposible decir que las sanciones al Gobierno no van a afectar a la gente. Sin embargo, siempre las sanciones son un punto menos traumático, porque son un punto medio que evita la intervención armada. Y creo que el Gobierno está cercado económicamente y que su única salida es buscar una negociación política”.

García se encuentra de gira en Estados Unidos. En Washington se ha reunido con funcionarios de la Administración Trump.

Etiquetas: EEUU | Leocenis García | Nicolás Maduro