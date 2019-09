Ledezma: Ese acuerdo es una deslealtad a un pueblo martirizado

ND / 16 sep 2019 – El exalcalde metropolitano en el exilio, Antonio Ledezma, criticó fuertemente este lunes los acuerdos de un grupo de la oposición con el “régimen” de Nicolás Maduro, y aseguró que quieren montar un “show y una trampa” que no es para los venezolanos.

“Ante esta nueva parodia de otro diálogo, ya no conforme con los nueve diálogos falsos, quieren montar otro show, quieren montar otra trampa, esa trampa no es para los venezolanos, ya los venezolanos están hasta aquí (señala su frente) de todas esas tramoyas, de todas esas sinvergüenzuras, de todas esas traiciones, el que se sume a esta parodia le está dando la espalda al pueblo de Venezuela, y se está sumando descaradamente a un régimen que no puede garantizar ningún tipo de elección con el que no podemos compartir ningún tipo de elección y eso debe quedar muy claro, hasta que no cese la usurpación del poder Maduro y su pandilla, quien hable de elecciones en Venezuela simplemente es un colaborador, es un mercenario a favor de este régimen”, declaró Ledezma en un video compartido en Twitter por El Diario de Caracas, en declaraciones en respuesta al anuncio más temprano del ministro de comunicación oficialista, Jorge Rodríguez.

El exalcalde metropolitano en el exilio agregó que “lo digo sin pelos en la lengua, esto es una deslealtad a un pueblo martirizado, a los que están huyendo, a los que están en el martirio del exilio, y a los que están sufriendo, a los que están sobrellevando las penurias de esta gran desgracia, por lo tanto, la línea, la posición es inequívoca, a luchar por el cese de la usurpación, a recuperar el tiempo perdido en estos meses metido en ese callejón oscuro de un diálogo que sabíamos que lo que iba a llevar era a cosas como esta, a maniobras como esta, que pone en marcha Maduro y sus asesores cubanos para ver como ganan tiempo y como logran confundir a la opinión pública nacional e internacional diciendo que el régimen está de acuerdo con hacer elecciones, ¿qué elecciones?, eso es otra trampa como las que hubo con la Constituyente, otra trampa como hicieron con las elecciones regionales, otro fraude como hicieron en mayo de 2018, por lo tanto, seguimos firmes en la posición, cese de la usurpación, y a pedir ya, sin pelos en la lengua, la intervención humanitaria internacional”.

Cabe acotar que Rodríguez anunció este lunes una serie de acuerdos parciales con delegación de partidos de oposición y el gobierno de Nicolás Maduro, durante la conformación de la Mesa de Diálogo Nacional, en el que resaltan: la incorporación a la Asamblea Nacional de la fracción parlamentaria del PSUV y sus fracciones aliadas, atender con la prontitud y la urgencia del caso la nueva conformación del Consejo Nacional Electoral y las garantías electorales que deben acompañar los procesos de votación, y rechazar la aplicación de sanciones económicas contra el país, entre otras.

Etiquetas: Antonio Ledezma | Mesa Nacional | Venezuela