El mundo paga factura

No es porque seamos venezolanos. Lo que hoy ocurre con Venezuela ocurre en los cinco continentes, en todas las naciones, en todo el sistema internacional, sencillamente, el andamiaje mundial es pro gobiernos, nunca a favor de los pueblos. Los venezolanos no existimos, en lugar de ello visualizan petróleo, oro, diamantes y demás inconmensurables riquezas… es una muy dura realidad, pero es cierto.

No todo está perdido. Cuando la chequera de petróleo se hizo insuficiente por corrupción no autoinmune, el mundo tarifado se vio obligado a abrir los ojos, darse cuenta que el apoyo al castrismo venezolano fue un grave error que hoy pasa factura no solo regional sino global, prácticamente no hay terruño en este planeta donde no haya dinero mal habido rojo rojito, como una vez lo nombrara muy orgullosamente el cínico chavista originario Rafael Ramírez.

Para revestirnos de seriedad, debemos hablar de “presunciones”. Hoy las naciones de la vecindad regional padecen de la segunda peor diáspora mundial del momento, lo que desestabiliza dichas economías, peor aún, la delincuencia de cuello rojo y organizada sembrada en 20 años de chavismo salvaje también emigró, es lamentable decirlo, pero a millones de venezolanos honrosos, trabajadores, los opacan un puñado de delincuentes de estos delincuentes que creen afuera podían contar con un sistema judicial corrupto, rojo rojito.

Mil millonarias fortunas repentinas en manos invirtuosas y sus colaterales efectos, presunto apoyo al narcotráfico, grupos guerrilleros, terroristas, son algunas de las acusaciones que recaen en el castrismo venezolano. Financiamientos a partidos y líderes de izquierda rancia (castristas) también es parte del desequilibrio que el mundo quiso ignorar y hoy cobra pesadas cuentas, acusaciones que han hecho del chavismo un objeto común cuando de escollos internacionales hoy se habla.

Al mundo no le ha dolido los centenares de miles de venezolanos asesinados por un hampa permisada, por un sistema de salud ya inexistente, la dilapidación de las riquezas más abominable post guerras mundiales, la hiperinflación más alimentada del globo… nada de eso les dolió, hoy Venezuela duele porque el chavismo dejó de ser un problema criollo, se convirtió en un cáncer con metástasis global.

Solo por eso, no por idearios libertarios ni democráticos, ni siquiera por justicia, solo porque las consecuencias de una kakistrocracia desalmada que afecta a propios y extraños, es que el chavismo tiene sus días contados, la torpeza más grande de la historia convirtió, al que pudo haber sido el gobierno-país más referenciado propositivamente, en un tercermundismo latinoamericano-africanizado que insiste en propagarse… bien pudiera surgir un segundo Maquiavelo para redactar un “Anti-Príncipe”.

El oscurantismo venezolano, alias chavismo, pasará, de eso no tengan la menor duda, quedarán cientos de lecciones a lo interno y a lo externo. En Venezuela deberíamos decir basta al nefasto sistema presidencialista, a su idolatría autoinducida, a sus desmanes. Internacionalmente, llegó la hora de decir adiós a organizaciones internacional inservibles, burocráticas, insensibles, hay que dar paso a una organicidad expedita y pragmática a la hora de defender las democracias, a los pueblos o, en un arrebato de sinceridad, dejar solo las de naturaleza económica que son las únicas eficientes y expeditas. Recobraremos nuestra democracia perfectible, nuestra constitucionalidad… a un precio que ya es sumamente alto, aleccionador.

@leandrotango

vaya al foro

Etiquetas: Leandro Rodríguez Linárez