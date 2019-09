Largas colas de venezolanos en Perú para tramitar antecedentes penales

Jhoan Meléndez / 13 sep 2019.- Venezolanos en Perú realizan largas colas, específicamente en la División de Prevención e Investigación de Robos de Vehículos (Diprove) ubicada en Lima, para así tramitar el certificado de antecedentes penales.



Imágenes de América Noticias muestran que la fila se extiende por varias cuadras, pues el aviso colocado en la sede de la Diprove detalla que hoy es el último día para empezar este procedimiento, según reseñó El Comercio.

Una mujer contó que varios de sus compatriotas, entre los que se incluyen jóvenes y adultos mayores, han pasado la noche en el lugar para no perder su espacio en la cola. Detalló que han llegado de varios distritos de la capital hasta la sede policial del Cercado de Lima.

“Si no sacamos el antecedente policial, quedaremos en el limbo, en la calle. Estamos trabajando todos para que eso no pase. Queremos que nos ayuden un poco. Lamentando mucho con lo que están haciendo muchos compatriotas nos están cerrando muchas puertas, y si no tenemos el antecedente no vamos a lograr nada. Un poco de ayuda pedimos al Gobierno”, señaló.

