Laidy Gómez: Siempre estaré desenmarcada de los grupos irregulares

Jesús A. Herrera S. / 20 sep 2019.- La gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, aseguró este viernes que siempre ha sido “transparente” en su actuar político y que está “desenmarcada” de los grupos irregulares que hacen presencia en la entidad andina.

“Siempre he sido transparente en mi actuar político “tanto” que extraños y propios me han juzgado ante la opinión pública, por no promover aventuras que luego el tiempo después muestra que no eran las correctas, para el bienestar del pueblo que más sufre la crisis del país. Ayer, hoy y siempre estaré desenmarcada de los irregulares que hacen presencia en el Táchira; vengan de donde vengan. Investiguen lo que tengan que investigar, respondo por mi y por mi hija de 9 meses, cualquier acción en mi contra será politica porque ningún delito he cometido”, expresó Gómez vía Twitter.

Esto a razón de las declaraciones y presuntas pruebas mostradas más temprano por el ministro Jorge Rodríguez. El funcionario compartió un video de Iván Posso Pedrozo, alias “Nandito”, quien formaba parte del grupo paramilitar Los Rastrojos, y que fue capturado días previos al 11 de septiembre.

“Nandito” había mencionado a la gobernadora, pues supuestamente había enviado a su mano derecha para conversar con la organización, todo enmarcado en el paso de Juan Guaidó hacia Colombia en febrero pasado.

“Táchira me conoce, no actúo en las sombras, soy una dirigente de trabajo social y ejerzo la política que busca votos porque así el pueblo me eligió diputada y gobernadora, en defensa de mi estado siempre”, apuntó Gómez.

Lea más: Arreaza: Fotos de Guaidó con Los Rastrojos apenas fue un “abreboca”

vaya al foro

Etiquetas: Laidy Gómez | Táchira | Venezuela