Laidy Gómez: No envié a nadie a llevar mensajes a grupos irregulares

Jhoan Meléndez / 23 sep 2019.- La gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, se defendió de las acusaciones del Gobierno de Nicolás Maduro de llevar mensajes a grupos irregulares al asegurar que “no envié a ningún funcionario de la Gobernación ni a nadie, a entenderse ni llevar mensajes”.



“Estoy defendiendo mi libertad porque no he cometido ningún delito. Claro que me preocupo porque tengo una hija de 9 meses y por ella yo no me a huir y no me voy a esconder. Yo a ella no le voy a enseñar que ante las justicias tenemos que dar la espalda. Yo soy una mujer honesta y por eso estoy dando la cara, porque a ella no le voy a enseñar que la libertad no se defiende”, dijo Gómez en rueda de prensa.

La gobernadora tachirense fue acusada por Jorge Rodríguez de estar vinculada con Los Rastrojos, grupo paramilitar conocido por haberse tomado fotos con Juan Guaidó.

Lea más: Ochoa Antich pide la renuncia de Guaidó

#23Sep Ante las injusticias la Libertad se defiende, por eso estoy dando la cara, yo no he cometido ningún delito, no envié a ningún funcionario de @GobiernoTachira ni a nadie, a entenderse ni llevar mensajes a ningún grupo irregular. pic.twitter.com/WJZYKqGojh – @laidygomezf — Reporte Ya (@ReporteYa) 23 de septiembre de 2019

vaya al foro

Etiquetas: Guaidó | Laidy Gómez | Los Rastrojos | Táchira