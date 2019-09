Laidy Gómez: Ejercicios militares en la frontera no solucionarán la situación país

Jhoan Meléndez / 9 sep 2019.- La gobernadora de Táchira, Laidy Gómez, afirmó que los ejercicios militares en la frontera anunciados por Nicolás Maduro, no ayudarán a solucionar la situación del país, pues afirma que el 23 de febrero, cuando se quemó la ayuda humanitaria no hubo un “enfrentamiento externo”.



“Yo dificulto que pueda haber un enfrentamiento entre propios aliados. Nosotros que somos ciudadanos de un estado fronterizo pudimos apreciar el 23 de febrero unas noticias de gran impacto donde la ayuda humanitaria fue quemada, y si en ese momento no se generó un enfrentamiento externo hacia Venezuela, estamos convencidos que la solución de nuestro país no va a ser generada por enfrentamientos”, precisó Gómez en rueda de prensa.

La gobernadora argumenta que “hemos visto la postura de los entes internacionales que quieren ayudarnos cumpliendo con todos los protocolos diplomáticos, de manera que no tenemos ningún elemento que nos permita determinar que aquí va a haber un enfrentamiento externo”.

