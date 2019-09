Renuncia presidente de la LVBP por motivos personales

Jhoan Meléndez / 5 sep 2019.- Juan José Ávila renunció este jueves como presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), cargo que ocupó desde 2017, por motivos personales, según un comunicado.



“Fueron poco más de dos años de un enorme crecimiento profesional, en los que trabajamos al lado de los directivos de los ocho equipos miembros de la LVBP para sacar adelante campeonatos con mucho esfuerzo, en medio de grandes dificultades. Siempre he pensado en lo mejor para el béisbol profesional del país. No he hecho otra cosa durante mis 31 años ligado a la pelota, cumpliendo varias facetas. Pero en este instante debo dar un paso al costado, durante algún tiempo, debido a razones familiares que requieren mi atención inmediata y que mis responsabilidades en este instante me impiden atender de la manera adecuada”, señaló Ávila en un escrito enviado a la LVBP.

En se sentido señala que “la razón de ser de la LVBP es jugar béisbol, organizar un torneo todos los años, entre octubre y enero. Así que aspiro a que el venidero campeonato 2019-2020, que se jugará en honor a Víctor Davalillo, se realice con éxito, como es el deseo de todos los equipos y para lo cual se trabaja de manera incansable”.

La liga anunciará en los próximos días quien tomará el cargo que deja Ávila.

Lea más: Año escolar comenzará el 16 de septiembre, confirma Istúriz

vaya al foro

Etiquetas: beisbol | Juan José Ávila | LVBP