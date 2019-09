Juan Crespo: Estas navidades no tendremos ni pan de jamón

Elías Rivas / 10 sep 2019.- El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Harina, Juan Crespo, aseguró este martes que debido a la escasez de materia prima, estas navidades los venezolanos no podrán disfrutar del tradicional pan de jamón, al menos no a un precio asequible.

“Lo hemos venido denunciando, encendiendo las alarmas que se iba a presentar escasez de materia prima, inconveniente con los precios, con los trabajadores y no lo decíamos como predicción sino por experiencia. Alertamos al gobierno que le metiera el ojo al trigo, porque no se da en Venezuela (…) Recientemente decíamos que por qué no se le da la oportunidad a la empresa privada para que traiga su propio trigo, pero el gobierno como no brinda seguridad jurídica los empresarios temen una expropiación, eso trae como consecuencia que si no hay trigo, no hay producción, afecta a la empresa, vemos panaderías prácticamente en quiebra y este año no vamos a ver pan de jamón, ni pan gallego ni campesino”, denunció Crespo en entrevista con Román Lozinski.

El representante de sector indicó que el Estado venezolano trae harina de Turquía a precios muy elevados que, en vez de ayudar, a su juicio está empeorando la situación. “Los molinos están trabajando a media máquina, no hay producción, los trabajadores se ven afectados porque no cobran utilidades, prestaciones, sueldos; los precios galopando, un saco de harina traída de Turquía cuesta 500 mil bolívares, no entendemos ese tipo de política económica en la que no se consulta a los verdaderos protagonistas para que evalúen la situación”, comentó.

Juan Crespo explicó que a Venezuela está llegando mensualmente un barco cuando, desde su criterio, se requieren al menos 4 para satisfacer al consumidor. “Eso sin meter el trigo duro para pasta o el trigo galletero, ahora comer una galleta en este país en un lujo”, precisó.

Señaló que detrás de esa importación de harina de trigo de Turquía hay negocios de dudosa procedencia, pero sin embargo, no resuelve el malestar del sector.

vaya al foro

Etiquetas: harina de trigo | juan crespo | pan de jamón | panaderias | Turquia