José Toro Hardy: Venezuela está desapareciendo como país petrolero

Oleg Kostko / 13 sep 2019.- El experto Petrolero y ex miembro principal del directorio de Pdvsa, José Toro Hardy, alertó que la caída de la producción petroleora es tan fuerte que Venezuela está desapareciendo como país petrolero aunque argumentó que esto comenzó por las malas políticas del Gobierno de Chávez y no por las sanciones.

“La producción de petrolera de Pdvsa se está viniendo a pique y unos problemas que empezaron hace 20 años cuando en el 2002 2003 despidió a todos estos trabajadores con años de experiencia allí empezaron los problemas de Pdvsa y nunca más la empresa volvió a ser lo que fue”, expresó el economista en una entrevista dada a Román Lozinski.

“Cuando los precios del petróleo llegaron a niveles internacionales sin precedentes nadie se preocupó de eso, incluso Pdvsa dejo de invertir y no pasaba nada pero en el 2008 Chávez aprueba la nueva ley de hidrocarburos por vía habilitante, aumento el ISLR, la participación del estado en las empresas mixtas al 60% y creo un mecanismo inviable al menos que los precios del petróleo estuviesen por encima de cien dólares ¿pero qué pasó? Que nadie invirtió en Pdvsa”, agregó.

Toro Hardy recordó que “la producción empezó a caer a pique aceleradamente en 2008 hoy en día yo oigo al gobierno decir que la culpa es de las sanciones pero señor la producción se ha venido desbarrancando desde muchísimo antes de las sanciones”.

Vaticinó que la producción seguirá en caída para el mes próximo y desestimó los apoyos que pueda recibir de Rusia y sobretodo de China. “Este mes la cifra de la OPEP es de712.000 barriles diarios pero la cifra será mucho más dramática el mes próximo, el gobierno nos viene vendiendo sus planes que ha construido por un “mundo multipolar” y está convencido de que una serie de países como Rusia y China van a venir en su defensa”.

Explicó también que “hace poco una filial de China National Petroleum Corp tenía un contrato para aumentar la producción (…) de 105.000 a 165.000 barriles diarios pero Pdvsa le debe 52,3 millones de dólares y ellos interrumpieron el trabajo, además la otra filial de CNPC interrumpió las compras de petróleo de Venezuela, se supone que por las sanciones”.

Por ultimo auguró que si China deja solo a Maduro aunado a la eventual salida de Chevron del país Venezuela podría desaparecer como país petrolero ya que la producción caería mucho más.

“Ahora si se va China ¿quién queda? ¿si nos está apoyando? (…) y si se va Chevron la producción se vendría a pique terminaría por desaparecer es mas ya estamos desapareciendo como país petrolero es una cosa increíble, pero el caso de China es que se retira no solo por las sanciones, no solo porque no se les está pagando sino porque su situación económica no es la misma de antes y no va a seguir apoyando a un gobierno que no les cumple además de que sus prioridades son otras como la guerra comercial con EEUU”

Etiquetas: OPEP | producción de petróleo | Venezuela