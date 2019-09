José Manuel Olivares: Persecución a la AN no ha parado desde la publicación del informe Bachelet

Jhoan Meléndez / 9 sep 2019.- El diputado a la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, afirmó que “desde la publicación del informe Bachelet no ha parado la persecución a la AN”, pues dice que en este plazo “se allanó la inmunidad parlamentaria de 4 diputados más.



“Además Juan Requesens y Edgar Zambrano siguen secuestrados, ellos no merecen otra cosa que no sea su libertad plena”, manifestó vía Twitter.

El parlamentario afirma que actualización del informe “evidencia cómo ha empeorado la crisis venezolana desde el mes de Julio. Hoy en día el salario mínimo es igual a 2 dólares y las fallas de los servicios públicos siguen siendo graves y recurrentes, especialmente en el interior del país”.

“Nos unimos a la preocupación de la Alta Comisionada sobre los más de 400.000 pacientes crónicos que no tienen acceso a sus medicinas. Incluyendo los pacientes renales, quiénes están muriendo por no poder dializarse. Sin embargo, el abastecimiento total de las farmacias y los hospitales pasa necesariamente por un cambio de modelo, dónde lo importante sean los pacientes y no los negocios de unos cuantos”, puntualizo Olivares.

Desde la publicación del #InformeBachelet no ha parado la persecución a la @AsambleaVE , en este plazo, se allanó la inmunidad parlamentaria de 4 diputados más. @JuanRequesens y @EdgarZambranoAD siguen secuestrados, ellos no merecen otra cosa que no sea su libertad plena. — Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) 9 de septiembre de 2019

