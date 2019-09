José Guerra: Fabricaron pruebas a Zambrano, Requesens y Marrero

ND/ 20 sep 2019.- El diputado a la AN José Guerra aseveró este viernes que la liberación de Edgar Zambrano, demuestra que el gobierno de Nicolás Maduro fabricó pruebas para llevar a prisión a varios parlamentarios de la AN.

“Ellos aplicaban 30 años de presidio contra Edgar Zambrano, esas pruebas fueron borradas de un dia para otro y fue excarcelado, lo que quiere decir que las pruebas fueron fabricadas, como se las fabricaron a Juan Requesens, a Roberto Marrero y a más de 450 presos políticos y militares”, sentenció en un video difundido por TV Venezuela.

Al respecto, consideró que a través del Plan País será establecido un sistema de justicia que acabara con estas irregularidades. “Por eso el Plan País contempla la necesidad de restablecer el estado de derecho, reinstitucionalizar al país, que los jueces sean nombrados por concurso, que apliquen la justicia y no obedezcan ordenes políticas”.

“Para que más nunca tengamos un fiscal que llegue allí con el ansia de venganza”, destacó.

Etiquetas: Edgar Zambrano | José Guerra | presos políticos | TSJ