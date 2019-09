José Antonio España: Invito a Juan Guaidó a darle un viraje a su ruta

ND/ 17 sep 2019.- El diputado por el estado Delta Amacuro e integrante de la fracción Cambiemos, José Antonio España, aseveró este martes que la Mesa Nacional es el camino para que la AN salga del desacato.

“Necesitamos volver a la Constitución, invitamos al gobierno y a la oposición a tener los pies en la tierra. El día de ayer se acordó el ingreso del Psuv al Parlamento Nacional, este acuerdo es el camimo para que la AN salga del desacato”, dijo durante su intervención.

“Yo invito a la directiva de la AN y a Juan Guaidó a que rectifique, a que de un viraje. Cuando una política no sale bien, decimos me equivoque y voy a dar un viraje”, reiteró al dirigir su discurso al presidente encargado, designado por la AN, Juan Guaidó.

España señaló que los acuerdos establecidos este lunes por la Mesa Nacional van a normalizar las instituciones en Venezuela.

“La propuesta que hacemos es acuerdos parciales. Que incluyen la libertad de presos políticos, el intercambio de petróleo por comida y que cese el padecimiento de Venezuela. Proponemos la elección de un nuevo CNE y sabemos que ese mecanismo de vueltas del exilio de diputados y nuestros colegas que están presos y que regresen a la AN”, dijo el parlamentario.

Asimismo, manifestó: “Ayer se abrieron puertas, no se cerraron. Esa mesa comienza a producir resultados”, finalizó.

Etiquetas: José Antonio España | Juan Guaidó | ruta de Guaidó