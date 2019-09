Joel García: Requesens debería salir si está acusado de los mismos delitos que Edgar Zambrano

ND / 20 sep 2019 – Joel García, abogado del diputado de la AN, Juan Requesens, manifestó este viernes que las visitas al parlamentario están suspendidas sin razón aparente, y además señaló que la comisión de la verdad es quien decide a quien le da la libertad sin criterio alguno.

“Tuvimos contacto con Juan Carlos Requesens el jueves de la semana pasada, es decir que hoy se cumple una semana que no hemos tenido conocimiento de él, también conocimos por sus familiares que las visitas están suspendidas, no sabemos el motivo de esa suspensión, puesto que no nos informaron nada, sabemos que van a libera nuevos presos políticos, pero no se ha materializado otra a parte de Edgar Zambrano, sabemos que es una persona que no ha cometido delito alguno, y que el ejecutivo nacional a través de su bendita comisión de la verdad es quien decide a quien le da libertad o no, no sabemos qué criterio manejan, porque si Zambrano está acusado por los mismos delitos que están acusados Marrero o Requesens, entonces también deberían salir”, afirmó García en rueda de prensa, en declaraciones difundidas por Vivo Play.

El jurista agregó que “tenemos información extraoficial de que la Comisión de La Verdad estuve el día miércoles en la sede del Sebin, pero desconocemos con cuáles presos se entrevistaron o si se entrevistaron con Requesens. Requesens a pesar de que se encuentra detenido de manera arbitraria, se encuentra muy fortalecido y convencido de que su libertad llega con la libertad de Venezuela. Juan Carlos cuenta con una familia bastante aguerrida, convencidos de que su hijo es inocente ya que su único delito ha sido querer paz, libertad y democracia para Venezuela”.

Por su parte, el padre del diputado, Juan Guillermo Requesens, detalló que “la última vez que lo visitamos fue el pasado domingo y se encuentra en buen estado físico y mental. Si sucede alguna liberación, bienvenida sea. No es fácil para él por su problema de salud, y la libertad debe venir porque es inocente y debe ser libre. El régimen maneja lo de las liberaciones a su antojo, y debemos esperar porque esto es un problema político, y sabemos que no es fácil pero debemos seguir adelante. Aplaudimos la liberación de Edgar Zambrano y admiramos su posición, ya que no debe agradecerle a nadie su libertad porque él jamás debió estar preso. A la defensa de mi hijo no le permitieron la entrada para cumplir con su trabajo, no conocemos quienes les dan esas órdenes y qué alcance tienen”.

Lea más: José Guerra: Fabricaron pruebas a Zambrano, Requesens y Marrero

El abogado del diputado Requesens, @joelgarcia69, aseguró que las visitas al parlamentario están suspendidas sin razón aparente. Además, "la Comisión de La Verdad es quien decide a quien le da la libertad sin criterio alguno", agregó. Más #EnVIVO, por: https://t.co/1QcPa6bsXs pic.twitter.com/jhCmMQtTnR — VIVOplay (@vivoplaynet) 20 de septiembre de 2019

Abogado @joelgarcia69: “Tenemos información extraoficial de que la Comisión de La Verdad estuve el día miércoles en la sede del Sebin, pero desconocemos con cuáles presos se entrevistaron”. Más #EnVIVO, por: https://t.co/1QcPa6bsXs pic.twitter.com/hLd04iQvz8 — VIVOplay (@vivoplaynet) 20 de septiembre de 2019

Abogado @joelgarcia69: “Juan Carlos cuenta con una familia bastante aguerrida, convencidos de que su hijo es inocente ya que su único delito ha sido querer paz, libertad y democracia para el Venezuela”. Más #EnVIVO, por: https://t.co/1QcPa6bsXs pic.twitter.com/CodiOXa7Hl — VIVOplay (@vivoplaynet) 20 de septiembre de 2019

El padre de Juan Requesens, Juan Guillermo Requesens, aseguró este viernes que la última vez que visitó a su hijo fue el pasado domingo y se encuentra en buen estado físico y mental. “Si sucede alguna liberación, bienvenida sea", agregó. Más en #LEV, por https://t.co/KyGPgBFjmN pic.twitter.com/AKzgJQWl1h — VIVOplay (@vivoplaynet) 20 de septiembre de 2019

El padre de Juan Requesens, Juan Guillermo Requesens: “Aplaudimos la liberación de Edgar Zambrano y admiramos su posición, ya que no debe agradecerle a nadie su libertad porque él jamás debió estar preso” Más en #LEV, por. https://t.co/KyGPgBFjmN pic.twitter.com/TokSbXCB5g — VIVOplay (@vivoplaynet) 20 de septiembre de 2019

El padre de Juan Requesens, Juan Guillermo Requesens: “A la defensa de mi hijo no le permitieron la entrada para cumplir con su trabajo, no conocemos quienes les dan esas órdenes y qué alcance tienen”. Más en #LEV, por. https://t.co/KyGPgBFjmN pic.twitter.com/rt53fP6ug1 — VIVOplay (@vivoplaynet) 20 de septiembre de 2019

vaya al foro

Etiquetas: Joel García | Juan Requesens | Venezuela