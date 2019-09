Joaquín Sánchez Mariño: En Venezuela los anaqueles falsamente llenos tratan de vender que lo tienen todo

ND / 12 sep 2019.- El periodista argentino, Joaquín Sánchez Mariño, publicó una crónica que figura en su libro sobre Venezuela “Postales de un colapso” sobre el día en que logró grabar los anaqueles solo con salsa de tomate en un automercado Bicentenario.

“Después del codo de detergentes veo la primera línea de góndolas. Sólo ketchup Heinz, uno al lado del otro, a más o menos cinco centímetros de distancia, todos en una línea de frente. Es decir, no se acumulan ocupando todo el espacio de la góndola, sino que ocupan el espacio a lo ancho. Así los cinco pisos de la góndola. Otro pasillo, lo mismo. Otro más, lo mismo. Vamos un pasillo más allá, hacia el fondo, lo mismo. Todo el frente del supermercado, más de diez góndolas, están ocupadas únicamente por Ketchup marca Heinz. Me fijo el precio: seis mil bolívares, dos dólares”.

“¿Comen mucho ketchup los venezolanos? —digo. Maty (uno de los que lo acompañaban) no responde, hace una mueca apenas. No sabe cómo explicarlo. Cuando se empezaron a enfrentar con los primeros problemas de desabastecimiento, el gobierno de Maduro lanzó una ley que no le permitía a los supermercados dejar góndolas vacías. Quien lo hiciera sería multado o clausurado. Así, los supermercadistas empezaron a ingeniárselas para cubrir todo su espacio. Algunas semanas es fácil porque hay productos, otras semanas se les complica más”, agrega.

A su juicio “Las góndolas (anaqueles) falsamente llenas un intento tan desesperado por aparentar tenerlo todo, que resulta en un desnudo absoluto. Un gigante encaprichado gritándole al mundo que su idea no falló, que no, que no, que no”.

