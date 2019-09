Jesús Troconis a Alnavio: Maduro no tiene cómo negociar

ND / foto: ccsesnoticias / 21 sep 2019.- El catedrático de Derecho Internacional de la Universidad Carlos III de Madrid, Jesús Troconis asegura que no hay dudas sobre la activación definitiva del TIAR el próximo lunes al tiempo en que dijo que Maduro no tiene cómo negociar.

“Lo que se va a invocar en definitiva es la defensa y la protección de los derechos humanos, de la democracia, la libertad y la vida. Hay un proceso y eso tiene su tiempo, lo más importantes es que los derechos ahora sí se van a hacer valer”, dijo Troconis en una entrevista reseñada por Alnavio donde dijo que aunque han reiterado los cancilleres que no se hará uso de la fuerza esto no implica que esté descartado.

Para Troconis, “el escenario se reducirá al enfrentamiento de dos propuestas: El diálogo falso, sospechoso y perverso y la intervención multilateral, que puede de raíz solucionar el problema de Venezuela. Hemos sido destruidos”, sobre otra negociación el experto dijo que “Nicolás Maduro no tiene cómo negociar porque es un proscrito por la justicia, es un hombre que no tiene capacidad alguna para negociar”.

