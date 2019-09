Javier Bertucci: El diálogo es indispensable para resolver el conflicto

Elías Rivas / 12 sep 2019.- El líder de Esperanza por el cambio y excandidato presidencial, Javier Bertucci, aseguró este jueves que el diálogo entre Nicolás Maduro y la oposición es indispensable para resolver el conflicto político por el que atraviesa el país.

“El asunto del diálogo o negociación para resolver el conflicto es indispensable, y ahora más urgente que nunca. El pueblo común es el primero que se debe tomar en consideración para buscar una vía que se pueda cumplir. Hablamos de un cambio de gobierno necesariamente, porque este ha demostrado que no tiene la capacidad para vencer la crisis que ahora se acentúa más con sanciones y que impiden la rectificación del gobierno”, expresó Bertucci en Primera Página, por Globovisión.

El ex pastor venezolano insiste en que pensar en Nicolás Maduro en la presidencia por 6 años más es algo “estúpido” por su demostración en no saber cómo afrontar la crisis, en su opinión, “si realmente ama a su país, como líder, debería buscar la salida que pasa por unas elecciones presidenciales”, comentó.

“Hablo de la verdadera fibra de un líder, debe deponer su orgullo y buscar una solución, pensar: tengo sanciones, tengo unas restricciones diplomáticas, acabamos con el aparato productivo, por esa razón busquemos una ruta que permita encaminar el país”, agregó.

Sobre la convocatoria de consulta del Tiar en la OEA, Javier Bertucci recalcó que no se debe levantar falsas expectativas en la población, “hay que ser muy claros con el país, este órgano de consulta empezó un proceso, pero no necesariamente debe llegar a una acción militar, yo personalmente creo que jamás vamos a llegar a ese punto, generar esa esperanza es seguir jugando con el pueblo y no estamos para eso”, comentó.

Insistió en continuar con la temática de ir a elecciones y para ello considera que la “presión” es importante, pasando, eso sí, por una negociación que permita poner a Venezuela como prioridad, concluyó.

Etiquetas: diálogo | Javier Bertucci | Venezuela