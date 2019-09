Iris Varela: Los traidores que piden intervención merecen ir a la cárcel

Oleg Kostko / 21 sep 2019.- La ministra de asuntos penitenciarios, Iris Varela, celebró la asistencia a la marcha oficialista contra las sanciones de EEUU al tiempo en que expresó que quienes piden una intervención extranjera en el país deben ir a la cárcel.

“El pueblo expresa su rechazo a los indignos venezolanos que se han prestado para eso y creo que son los peores porque si nosotros rechazamos a desde el fondo del corazón el injerencismo de EEUU es que haya un nacido en esta patria independiente y soberana que está clamando por una intervención extranjera”, expresó Varela en declaraciones dadas a VTV.

“Se están sepultando en la historia no tienen moral para hacer política, cárcel es lo que le sale a esos traidores y el pueblo venezolano que cree en la paz incluyendo a la oposición está sentado en la mesa y los que no representan a nadie son los que piden una intervención en nuestro país, esos no representan a nadie”, agregó.

Varela celebró previamente la concurrencia del congreso de mujeres organizado por el chavismo en Caracas. “Tenemos que celebrar la consciencias de todas las mujeres, las delegadas y de otras demás de 30 países que se han dado cita aquí en Caracas para el congreso internacional de mujeres para solidarizarse con la revolución bolivariana y la resistencia del pueblo que nos e va a doblegar o rendir ante la arremetida del imperio genocida gringo”.

“Estamos claros que hay muchísima consciencia en el pueblo venezolano que le indica y nos indica a todos que no podemos caer en provocaciones y por eso no tarda el pueblo en concentrarse de manera masiva solo para entregar las firmas a quien va a ir encabezando la delegación en un contundente rechazo a la actitud injerencista, las medidas unilaterales y coercitivas de asedio”, puntualizó.

