Guaidó: Debemos seguir ejerciendo la mayoría en la calle

ND / 16 sep 2019 – El presidente encargado designado por la AN, Juan Guaidó, aseveró este lunes que el “régimen” de Nicolás Maduro abandonó la negociación porque llevaban una solución concreta para atender la crisis, y destacó la protesta de maestros como ejemplo de la mayoría que se debe seguir ejerciendo en las calles.

“Hoy el sector educativo salió a la calle a protestar y exigir no solo salarios dignos, sino el cambio urgente y necesario para garantizar el derecho al estudio de nuestros niños y jóvenes. En Venezuela no iniciaron las clases por responsabilidad del régimen. Como nuestros maestros, debemos seguir ejerciendo mayoría en las calles. No podemos volver costumbre que los docentes ganen 2$ al mes, que la lista escolar cueste 10 veces el salario mínimo y que más de 20% de los estudiantes no asistan a clases por falta de comida”, posteó Guaidó en su cuenta oficial Twitter.

El líder opositor agregó que “esta es la emergencia que queremos detener y que el régimen niega: profesores que son reprimidos por querer darles clase a los hijos de los represores. #UrgeElCambio y el régimen abandonó la negociación precisamente porque llevamos una solución concreta para atender la crisis”.

