Guaidó llega a Colinas de Bello Monte para caminata

ND / 14 sep 2019.- A continuación la llegada de Juan Guaidó a Colinas de Bello Monte, a la altura del Centro Polo, momentos antes de comenzar una caminata por el sector.

Narra el video el dirigente de Voluntad Popular y diputado a la Asamblea Legislativa de Miranda, Cipriano Heredia.

“Aquí está llegando Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, a Colinas de Bello Monte, donde lo espera la gente para una caminata que se ha programado aquí el día de hoy. En horas de la mañana, muy temprano, tuvimos recorriendo el mercado que se hace en la Redoma de Prados del Este y ahora está aquí llegando a la esquina del Centro Polo… Podrán observar que hay muchas personas alrededor esperando al presidente Guaidó”.

No conozco a jefes de Los Rastrojos

Guaidó declaró este viernes que cientos de personas le pidieron tomarse fotografías durante el cruce por la frontera el 23 de febrero y durante el intento de ayuda humanitaria desde Cúcuta. Negó conocer a alias ‘El Brother’ y ‘El Menor’, jefes de la banda Los Rastrojos.

“Ese día que logramos llegar a Colombia nos tomamos fotos con muchísima gente, la verdad no recuerdo cuántas personas me pidieron tomar fotografías. Logramos cruzar a pesar del riesgo, ya que producto del régimen de Nicolás Maduro hay presencia del ELN, FARC y de guerrilleros que están amparados por Maduro. Fueron muchas fotos y no recuerdo exactamente”, dijo en entrevista con Blu Radio de Colombia.

