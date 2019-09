Guaidó: Es irresponsable el acuerdo entre esos opositores y oficialismo

Jhoan Meléndez / 16 sep 2019.- Juan Guaidó, presidente (E) designado por la AN, afirmó sobre el acuerdo entre un sector de la oposición y el chavismo, que “ya el régimen han intentado antes este tipo de maniobras que son irresponsables”.



“Pasó el 20 de mayo del 2018. Poner hoy pañitos de agua caliente al problema de la emergencia humanitaria compleja sería no solo irresponsable sino sádico y que implica crímenes de lesa humanidad. Que expliquen que esto no es una solución sensata a la crisis de Venezuela en vez de estar buscando alternativas que ya sabemos a donde deriva; a más crisis”, señaló Guaidó.

Por otra parte aseveró que nunca hubo un diálogo con el oficialismo “sino una propuesta clara a la solución”, la cual dijo provocó que el Gobierno de Nicolás Maduro se levantara de la mesa.

“Esa propuesta era la creación de un consejo de gobierno de transición. Plural, equitativo, con todas las fuerzas políticas del país, entre ellos la FAN. Esto implicaría la salida inmediata de Maduro y mi separación del cargo hasta una elección presidencial real, verificable”, indicó Guaidó en rueda de prensa.

El líder del Parlamento acotó que “mi llamado es a todos los sectores a empujar por una solución, la solución al conflicto”.

Por otro lado señaló que habrá a una delegación de su gobierno en la Asamblea General de la ONU. “Si tenemos participación o no, no lo vamos a anunciar aún”, puntualizó.

