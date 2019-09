Juan Guaidó: Fracción minoritaria apoya a la AN y el resto son distracciones

Oleg Kostko / 17 sep 2019.- El presidente del parlamento y quien es reconocido como presidente encargado de Venezuela por casi 60 países, Juan Guaidó, desestimó el acuerdo que firmaron partidos minoritarios de la oposición afines al chavismo con jerarcas del Psuv asegurando que estos ya reiteraron su apoyo al poder legislativo.

“Esto es un tema importante los partidos minoritarios de la oposición ya se pronunciaron en respaldo a la AN y al presidente del parlamento, todo lo demás son elementos artificiales creados para tratar de distraer la opinión pública”, expresó Guaidó en declaraciones dadas a TVVenezuela.

Sin embargo, no especificó si llegaría a un acuerdo con el Psuv para nombrar un nuevo CNE. “Para nombrar a los funcionarios del resto de los poderes públicos quien puede hacerlo es el parlamento eso está claro en la Constitución”.

Dijo también que cualquier cosa que se haga en el parlamento debe pasar por lo que es legal en la Constitución al tiempo en que dijo desconocer si Edgar Zambrano sería liberado y que el chavismo debería tener en claro las consecuencias que implicaría repetir el error del 20 de mayo.

“Nunca en la historia fue secuestrado el primer vicepresidente del parlamento y aquí hay algo muy importante hay 25 diputados a los que le violaron su inmunidad parlamentaria por un cuerpo que no existe y el único cuerpo que puede hacer eso es la Asamblea Nacional y cualquier elemento pasa por el respeto a la Constitución: poderes públicos, inmunidad parlamentaria, nuevo CNE pero lo más importante es la propuesta que hicimos ayer y que revelamos en Barbados y de nuevo reincidir en el error del 20 de mayo ya sabemos qué consecuencias tendrá para el país”.

Y agregó: “El único poder legítimo reconocido por la comunidad internacional es la Asamblea Nacional y si el régimen quería confundir a alguien, la UE salió al paso muy temprano bien claro lo que hemos venido diciendo y sobre quien tiene la legitimidad en el país que es la Asamblea Nacional”.

“Nuestra propuesta es muy clara lo hicimos de cara ante la Comunidad Internacional, la Fanb, en Barbados , yo quiero ver que digan que no es una propuesta real para la solución de este conflicto (…) y que venga (en referencia a Maduro) a tomarse una foto sin ni siquiera los actores principales de esos partidos que estaban allí que no pueden catalogarse de una tendencia a otra, sino que solo estaban allí, que digan que eso es una solución y que no alargará el sufrimiento de nuestra gente por lo que esto no busca otra cosa más que confundir”

