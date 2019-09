Guaidó: Era difícil saber quién me pedía fotos

AR/13 sep 2019.- El presidente encargado, designado por la AN, Juan Guaidó declaró este viernes que cientos de personas le pidieron tomarse fotografías durante el ingreso de ayuda humanitaria y negó conocer a alias ‘El Brother’ y ‘El Menor’, jefes de la banda Los Rastrojos.

“Ese día que logramos llegar a Colombia nos tomamos fotos con muchísima gente, la verdad no recuerdo cuántas personas me pidieron tomar fotografías. Logramos cruzar a pesar del riesgo, ya que producto del régimen de Nicolás Maduro hay presencia del ELN, FARC y de guerrilleros que están amparados por Maduro. Fueron muchas fotos y no recuerdo exactamente”, dijo en entrevista con Blu Radio de Colombia.

Guaidó indicó que ese día,su equipo tuvo que enfrentar al menos 11 bloqueos para poder llegar a territorio colombiano. “Fue muy complejo ese cruce, hubo detenidos de nuestro equipo por parte de la guardia nacional. Estábamos cruzando y hubo disparos dentro del vehículo, logramos cruzar con miembros del equipo de nuestro partido y de la sociedad civil”.

Al ser consultado sobre si recibió una ayuda especial por parte de grupos irregulares, Guaidó reiteró “no tengo conocimiento de lo que estaba sucediendo del lado de Colombia”.

Celebró que estos individuos estén presos. “Celebro que estén presos, apoyamos y celebramos que estén detenidos, porque la justicia colombiana está haciendo su trabajo”.

Asimismo, aseveró que estas imágenes fueron difundidas para distraer la atención de la presencia de grupos irregulares en Venezuela. “Lo que están utilizando para atacarnos, o atacar al presidente Duque es porque en Venezuela hay una dictadura que si ampara a grupos paramilitares”.

vaya al foro

Etiquetas: fotos | Juan Guaidó | Los Rastrojos