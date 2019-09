Guaidó, sobre designación de Miguel Pizarro: Él está más que calificado

Oleg Kostko / 23 sep 2019.- El presidente encargado designado por la AN, Juan Guaidó, defendió este lunes al designación de Miguel Pizarro en la delegación de la ONU ante las críticas que ha recibido.

“Él ha trabajado mucho en el tema de la ayuda humanitaria y en el acercamiento de los organismos de la ONU y son muchos entre los que se encuentra la Acnur y su designación es para aumentar el reconocimiento de los países, cercar al régimen de Maduro y la ayuda humanitaria por lo que está más que calificado y tiene el respaldo de muchos diplomáticos de carrera”, expresó Guaidó en declaraciones dadas a César Miguel Rondón.

Ademas calificó como falacia la propuesta del chavismo y grupos minoritarios de la oposición del plan de comida por petróleo. “Estos que piden comida por petróleo no es más que una falacia porque ya está la ONU más que dispuesta a poder ingresar la ayuda humanitaria pero son ellos (el chavismo) que la siguen bloqueando por meros términos burocráticos al no querer avalar a las ong, al no abrirlo y darle un permiso portuario entre otras cosas”

Sobre el reconocimiento de la ONU como presidente encargado dijo que dicho organismo le toma más tiempo realizar una acción de esa naturaleza. “El reconocimiento de la ONU es un poco más lento fíjense que en 2016 denunciamos la emergencia humanitaria compleja y fue en 2019 que el informe de la actual comisionada de DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, que vino reflejando lo que hemos denunciado”

“Si bien sabemos que el sistema de la ONU es más robusto tenemos una oportunidad en esta asamblea de visibilizar la emergencia humanitaria que aqueja a Venezuela”, agregó.

Dijo también que el tiempo es importante y que no debe perderse. “Para nosotros el tiempo es muy importante veíamos lo que pasaba en La Guaira ayer y que me afecta en primera persona, vemos los cortes eléctricos en Caracas que se vuelven cada vez más frecuentes, ayer estuve en el funeral muy doloroso del hijo del alcalde de Los Salías, el tiempo importa y esta Asamblea es un espacio propicio para eso”.

Destacó también la lista de naciones que le han dado su reconocimiento entre los Colombia y Brasil y a éste último agradeció la acreditación de la delegación en la ONU. “En este hemisferio tenemos el respaldo de nuestros aliados como Duque y Bolsonaro quien nos ayudó con la acreditación de nuestra delegación”.

Aseveró que espera que logre avanzar en la implementación del TIAR, la ayuda humanitaria, y que se impongan nuevas sanciones. “Esperamos obtener mayor presión como sanciones personales por parte de Europa que ya las había hecho antes (…) el avance de lo que será el TIAR y la implementación del tratado que no será de un día para otro porque tiene etapas y lo tercero todo lo que tiene que ver con la ayuda humanitaria incluso donantes de la ONU”.

A su juicio “ninguna salida está descartada (…) pero debemos insistir en todos esos terrenos lo que si puedo decir es que están tan desesperados que tuvieron que inventarse una falsa mesa este lunes y no podemos descartar ningún tipo de salida e insistir en todos los tipos de presión incluyendo la ONU”.

Etiquetas: Guaidó | Miguel Pizarro | ONU