Guaidó desconocía que sujetos de las fotos eran narcoparamilitares, según Ravell

Jhoan Meléndez / 12 sep 2019.- El presidente del Centro de Comunicaciones de la AN, Alberto Ravell, afirmó en una entrevista a W Radio que Juan Guaidó desconocía que eran narcoparamilitares los sujetos con los que se fotografió en la frontera el pasado mes de febrero.



“Todo personaje público recibe peticiones y hay gente que se quiere tomar fotos con él, eso pasa en Venezuela, Colombia y todas partes. Juan Guaidó no pide las cédulas al momento de tomarse fotos. Yo me tomo foto con un montón de gente que no sé quienes son y eso que no soy famoso. El presidente Guaidó supiera quienes eran, no se tomaba la foto. Para saber que después le iban a sacar las fotos posando con unos “paracos””, indicó Ravell.

Ravell aseveró que “es una situación normal si tienes que salir por trocha en Venezuela porque a la gente de la oposición no nos venden boletos o nos confiscan el pasaporte. Esa es la realidad que vivimos en Venezuela y pasan cosas como la que hablamos”.

Sobre si los delincuentes le ayudaron a entrar a Colombia, el periodista afirmó que no le prestaron ayuda. “No lo ayudaron, esas personas estaban en una de las alcabalas, le pidieron una foto y él se la dio como cualquier persona amable, ahora de eso quieren hacer un enorme lío pero no quieren decir nada de la bienvenida que le dio Maduro a Santrich”.

Ravell atendió esta entrevista en nombre del presidente del Parlamento quien no pudo declarar a W Radio “porque no hay luz”.

Por otro lado Ravell acotó que no le diría nada a Gustavo Petro por sus fuertes declaraciones en Twitter en relación a estas fotos. “A Petro no le diría nada porque no quiero perder mi tiempo. No es un tipo competente. Colombia caería en un error grave si cae en el poder de Petro”, finalizó.

Etiquetas: frontera | Guaidó | Narcoparamilitares | Ravell