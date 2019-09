Guaidó: El “descarado” de Maduro pide plata para traer a la gente que él expulsó

Jhoan Meléndez / 30 sep 2019.- El presidente (E) designado por la AN, Juan Guaidó, tildó de descarado a Nicolás Maduro a quien acusó de “pedir plata para traer a la gente que él expulsó”, además calificó de “miserable y desesperada” la medida de investigar sus cuentas.



“Ordenaron al Suddeban a investigar mis cuentas ¿cuales cuentas? Si no cobramos desde hace años. Esa es una medida miserable y desesperada. Las cuentas que hay que revisar son las de Rafael Ramírez, que lo mencionan en la AN y se ofende. La asamblea le dio voto de censura por choro, a lo mejor se ofende y empieza a tuitear otra vez. Las de Alejandro Andrade, el cual le subastaron una casita en $ 4 millones”, dijo Guaidó desde El Paraíso en una asamblea con ciudadanos.

Sobre la participación de Jorge Arreaza y Delcy Rodríguez en la Asamblea Genral de a ONU, aseveró que estos “fueron a hacer turismo político, y me disculpan la comparación, pero busquen los videos de como los recibían hace 10 años, hay que reconocer que les ponían una alfombra roja y ahora no tenían ni para pagar el hotel allá porque sus testaferros tienen las cuentas bloqueadas”.

Por otro lado explicó que no se puede generalizar los recientes actos de xenofobia en Perú contra venezolanos, en ninguna de las dos partes. “¿Que todos los peruanos están en contra de los venezolanos? No es cierto, es una minoría… Pero bueno, el régimen fue a decir a la ONU que la migración no existe, que es una mentira, que era un invento de la migración”.

Por último recalcó que Maduro “anda diciendo sobre el diálogo que si lo llaman, él va”. ¿Entonces para que te levantaste de la mesa? bolsa… Hay una propuesta muy clara. Venezuela no está para hablar paja básicamente, está para soluciones inmediatas. Todo lo que quiera hablar, que lo haga con quien él quiera”, finalizó.

Lea más: Maduro a la ONU: Si me dan $200 millones traigo a todos los venezolanos en Perú

