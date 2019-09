Guaidó, sobre “acuerdo”: Para hacerse llamar oposición hay que hacer oposición

Jhoan Meléndez / 17 sep 2019.- Juan Guaidó, presidente (E) designado por la AN, dijo que para hacerse llamar oposición “hay que hacer oposición”, esto en referencia a la minoría opositora que firmó un acuerdo ayer con el oficialismo con unas propuestas que llevaron al Parlamento.



“Propusimos elección presidencial realmente libre en un plazo rápido, con ecosistema institucional, un CNE, observación internacional y el derecho a elegir y ser elegidos. Ganamos la AN con dos terceras partes y el TSJ ilegal desmembró el Parlamento de manera parcial alegando desacato, palabra que me llama la atención que usara el diputado que hoy traía una propuesta “alternativa””, dijo Guaidó en la sesión de hoy de la AN.

Guaidó por otro lado dijo que “Maduro no manda, capaz por eso salió corriendo” de Barbados. “Mataron ya lo que ellos llaman la mesita (de diálogo), no cumplieron. Si liberan a los presos políticos me voy a alegrar porque nunca han debido estar un segundo secuestrados ni alejados de su familia, nunca debieron asesinar a Albán y a Acosta Arévalo”, señaló.

“Que el enredo que tiene el régimen se lo explique a los suyos que nosotros vamos a salir al encuentro de nuestra gente para avanzar y conseguir soluciones”, reiteró el parlamentario.

En ese sentido puntualizó que “nos van encontrar en la calle, en la protesta con nuestra gente, en aumentar toda la presión en todos los sectores para encontrar una solución real a los conflictos, a eso estamos llamados… Que el régimen asuma que abandonó, una vez más, atender las necesidades de nuestra gente”.

Lea más: Henri Falcón: El diálogo es porque “nos duele Venezuela”

vaya al foro

Etiquetas: acuerdo | Guaidó | Maduro | oposición