Grupo sirio llegó a Venezuela para resguardar a El Aissami, según Simonovis

Jhoan Meléndez / 6 sep 2019.- El comisario Iván Simonovis reveló que un grupo sirio llegó a Venezuela para operar como equipo de seguridad de Tareck El Aissami, quien está en la lista de los más buscados de EEUU por narcotráfico.



“Él ahorita está sano y salvo porque está en territorio dentro del régimen… Ya ni si quiera confían en los venezolanos que estaban asignados para protegerlos. Estos siros manejan el primer anillo de seguridad de El Aissami”, afirmó Simonovis a Marianita Reyes en TV Venezuela.

Asimismo aseguró que “ellos tiene temor, ellos no confían en nadie. Dentro de Venezuela misma, su desplazamiento es a metros (…) Tienen miedo de que en algún momento se accione y se les trate de detener y esa detención puede venir de cualquiera, porque el TSJ dio una orden porque y la policía debe actuar contra ellos. Yo no espero eso, pero está en la lista de cosas que pueden suceder”.

Por otro lado aseguró que en estos momentos “estamos articulando intercambio de información con autoridades colombianas para desarticular a grupos irregulares en Venezuela”.

“Ya habían conversaciones antes que Iván Márquez y otros anunciaran su regreso. Carlos Vecchio y yo tenemos muy buenas relaciones con el embajador colombiano Francisco Santos, y él a su vez me ha puesto en contacto con los organismo de inteligencia colombianos y estamos articulando intercambio de información para desarticular a grupos irregulares en Venezuela”, señala.

Simonovis dijo estar convencido que miembros de la FAN y de la policía “están claros de que los grupos irregulares son los enemigos y dadas las circunstancias ellos tienen que fijar una posición, deben actuar en función de la ley. Estoy seguro que miembros de la FAN quieren accionar contra ese gente”.

Sobre sus reuniones con el Comando Sur, dijo que ellos están interesados en estos grupos. “Ellos necesitan sobre las actividades de los grupos irregulares, la conformación, la cantidad, la fuerza que tengan y entender el tema país… Ellos han mostrado mucha preocupación por los grupos armados clásicos del régimen porque piensan que atentarán contra los civiles”, acotó.

En ese sentido precisó que también están preocupados en los temas de la comida y medicinas para los venezolanos. “Hay un general que estaba muy interesado en como hacer para que las medicinas lleguen a todos los venezolanos luego de un cambio de gobierno”.

Simonovis afirmó que tanto él como Craig Faller y el Comando Sur, están convencidos que el “día D va a llegar. “El problema no es llegar el día D sino mantenerse después del día D. Al día D vamos a llegar, no me cabe duda”, apunta.

Por último acotó que existen personas que están colaborando con autoridades de EEUU “con información sobre el régimen de Nicolás Maduro”.

