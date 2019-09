Giuseppe Palmisano es el nuevo presidente de la LVBP

ND / (Foto: El Nacional) / 10 sep 2019 – La Liga Venezolana de Béisbol Profesional informó este martes que tras una asamblea de socios se designó a Giuseppe Palmisano como presidente de la organización, mientras que Humberto Oropeza y Antonio José Herrera serán los vicepresidentes.



“En Asamblea de Socios de la #LVBP realizada hoy, se designó una nueva Junta Directiva integrada por Giuseppe Palmisano, presidente, así como por Humberto Oropeza y Antonio José Herrera, vicepresidentes”, informó la cuenta Twitter de la LVBP.

Por otra parte, el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, acusó a Empresas Polar de querer quitarle el béisbol a Venezuela aparentemente presionando a los equipos de la liga venezolana para que no se juegue la temporada este año.

“Ellos saben que quitándole el béisbol le quitan uno de los entretenimientos más sentidos del pueblo. Deberían estar comenzando a principios de octubre, han jugado hasta en enero, pero quieren quitarlo. ¿Quieren hablar conmigo? No tengo problema”, afirmó Cabello en su programa de Radio Nos Vemos en La Radio.

El primer vicepresidente del Psuv no descartó la posibilidad de nacionalizar a los equipos de béisbol y aseguró que la Polar no es dueña del béisbol nacional. “Polar, tú no eres dueño del béisbol. Entonces dicen que nosotros vamos a nacionalizar el béisbol, pero eso no necesita ser nacionalizado. Los equipos es otra cosa”.

