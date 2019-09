Gil Yépez: Maduro reactiva el control de precios para destruir la economía

Oleg Kostko / 6 sep 2019.- El director de Datanálisis, José Antonio Gil Yépez, aseguró que Maduro reactiva el control de precios para destruir la economía del país de forma intencional al tiempo en que catalogó a dicha medida de “disparate”.

Asi lo dijo Gil a través de un hilo de su cuenta de Twitter:

“Dicen que el gobierno va a subir el salario. Debe ser verdad porque también está hablando de volver al control de precios. Un disparate. Pero, lo que busca anunciando controles es intentar neutralizar que el 83% piensa q, con cada aumento, cae el poder de compra”.

“Si el gobierno regresa al control de precios no va a frenar la inflación ni la devaluación porque volveremos al desabastecimiento y al bachaqueo y, de allí, a más inflación porque no existe producto más caro que el que no hay. Ya pasamos por allí”.

“Y no es que el gobierno no quiera aprender que los controles producen desabastecimiento y más inflación, sino que usa esas calamidades para seguir destruyéndonos y obligarnos a bajar la cabeza o emigrar”.

“Lo mismo ocurre con el altísimo encaje bancario. No es que el gobierno no sepa que no ha logrado controlar la inflación ni la devaluación; claro que lo sabe: Está a la vista. Pero lo sigue haciendo para quebrar a la banca privada y a los empresarios que necesitan crédito”.

“Si se mantiene la política de alto encaje bancario, cerrarán bancos privados y sólo quedarán los bancos del Estado como fuentes de crédito y el chavismo buscará crear una clase empresarial identificada con el régimen y sumisa: un Corporativismo tipo Hitler y Mussolini”.

Etiquetas: control de precios | destrucción | economía | Gil Yépez | Maduro