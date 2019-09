Fustigan en Twitter a Pedro Carreño tras afirmar que podrían tomar Bogotá

Jhoan Meléndez / 9 sep 2019.- Luego que el constituyentista Pedro Carreño dijo que tomarían a Bogotá, Curazao, Aruba, Bonaire y Guyana, en caso de un ataque por parte de Colombia y EEUU, las reacciones en Twitter en su contra no tardaron.



“Pedro “EL Vuitton” Carreño, haciendo el ridículo como siempre, se cree ahora Cristóbal Colón”, aseveró la defensora de DDHH Tamara Suju.

“Pedro Carreño ha ido escalando progresivamente posiciones en la lista de los personajes mas nefastos del chavismo”, afirmó el cinematógrafo Braulio Jatar.

“Hay que felicitar al joven periodista Carlos Peñaloza por mantener la calma y no responder las obscenas agresiones del troglodita Pedro Carreño. Una lección de tranquilidad espiritual y dignidad”, señaló el exdiputado José María Salazar.

“Pedro Carreño afirma que existen dos millones de milicianos armados para defender el país / Excelente trabajo bélico. Pero no hay energía eléctrica, no hay agua potable, no hay comida suficiente, no hay medicinas ni hospitales. Guerra bien peorra”, expresó el abogado Elides Rojas.

“Pedro Carreño en #PrimeraPagina declara una suerte de guerra regional, en donde el madurismo liberaría a Colombia, Aruba, Curazao, Bonaire y Guyana. Olvida que hasta El Coqui los mandó a lavarse el paltó desde la Cota 905. Carreño es sólo un hablador de paja. Provocador de oficio”, acotó el analista político Javier Vivas Santana.

