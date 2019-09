Francisco Torrealba: Solo reconocemos como presidente de la AN a Ramos Allup

Anaisa Rodríguez / 25 sep 2019.- El diputado a la AN Francisco Torrealba aseveró este miércoles que la Asamblea Nacional está en desacato porque ha intentado destruir a los otros poderes públicos y resaltó que la reincoporación de los diputados del Psuv y el Gran Polo Patriótico al Parlamento es para reinstitucionalizar al Poder Legislativo.

“No hay un presidente de la Asamblea Nacional, Guaidó no es presidente de la AN, el único presidente que nosotros hemos podido reconocer es Henry Ramos Allup, un problema de él que no quiere ser presidente, pero nosotros al que reconocemos es al primero que se eligió”, dijo en entrevista en Primera Página de Globovisión.

Torrealba expresó que pese a que la Asamblea Nacional tiene 3 años bajo la figura del desacato, el día martes se incorporaron a sus funciones como parlamentarios en lo que denominó “una jornada muy interesante de intercambio parlamentario, más no una sesión ordinaria”.

Además, aseguró que los constituyentes no perdieron su facultad como diputados de la AN. “Las bases comiciales de la convocatoria a la ANC no establecían ningún tipo de impedimento y en el caso del art 191 tiene un conjunto de interpretaciones, que indican que estas ocupaciones temporales no están reñidas con el ejercicio parlamentario”.

“Hay que evaluar con qué moral podría invocarse tal argumento de estos diputados, si el mismo diputado que dice ser presidente de la AN, dice ser presidente de la república y no se ha separado de ninguno de los dos cargos”, dijo al referirse a Juan Guaidó, presidente encargado, designado por la AN.

Asimismo, consideró “debemos ponernos de acuerdo y dejar de depender de las ordenes que le den a la bancada de Trump, a la que le dan desde Estados Unidos bastante dinero por cierto. Sería importante preguntarle a Guaidó, qué hace con tanto dinero, dónde están los reales que le da Trump a Guaido”, cuestionó.

“¿A quién le rinde cuentas de los millones de dólares que le mandan de EEUU y del robo de Citgo, que ahora lo administran el gobierno de Estados Unidos y Guaidó”, agregó.

El diputado representante del estado Portuguesa, refirió a la mesa de diálogo nacional y resaltó “estamos allí con la manera de sacar a Venezuela del bloqueo, defender la soberanía y ponernos de acuerdo si viene una guerra, y eso tenemos que celebrarlo si todos nos ponemos de acuerdo. Si al contrario hay gente que se empeña en que haya un bombardeo para matar a los chavistas y dejar a los de la oposición, vamos por mal camino”.

Torrealba, afirmó “hay mucha hipocresía en el discurso opositor radical, a ellos también les gustaría estar allí en el diálogo de Mesa Nacional. Y ayer nos pudimos dar cuenta de que a ellos les han dado instrucciones de que el diálogo es el camino y tienen que divorciarse de los atajos inconstitucionales y de violencia”, aseveró.

