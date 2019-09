Francisco Torrealba, 10:06 am: Estamos listos para ayudar a la AN salir del desacato

Oleg Kostko /Elías Rivas / video: VPitv / 24 sep 2019.- Francisco Torrealba, coordinador del bloque del Gran Polo Patriotica en la Asamblea Nacional, llegó este martes al hemiciclo de sesiones alegando que la presencia de diputados oficialistas responden al interés de “reinstitucionalizar” el Parlamento y rescatar el “desastre” en que, a su juicio, lo ha convertido el bloque opositor.

Aclaró que la llegada de diputados oficialistas se hizo a las 10:06 de la mañana y que esperarían 30 minutos más a que llegara el resto del Parlamento, de lo contrario se retirarían.

“Son las 10:06 de la mañana y todavía no existe cuórum para iniciar el debate. Nosotros vamos a esperar 30 minutos más si no han llegado nos retiramos; la mayoría de la derecha, como siempre, mostrando una actitud irresponsable, convocan a sesión y luego no se hacen presente”, dijo Torrealba en una agitada rueda de prensa.

Quien fuera también ministro del Trabajo, constituyente y ahora diputado, anunció que “la bancada del bloque de la patria está lista para implementar todos los mecanismos de diálogo y reinstitucionalizar la vida de la Asamblea Nacional, no admitimos más demoras para el país. Estamos listos para ayudar a salir del desacato”, expresó.

Indicó su interés por conocer qué temas se van a discutir en el escenario de debates y aseguro que lo harán desde el respeto.

“Sabemos que la oposición es mayoría, pero eso no le da razón para destruir el poder legislativo y negar la posibilidad que en este poder se debata con respeto y se pongan los intereses del país por delante. Le decimos a todo el mundo que no nos vamos a retirar de la Asamblea Nacional y siempre mantendremos nuestra postura”, añadió.

Anunció haber conversado con diputados de la oposición a quienes les explicó por qué regresaron al Parlamento, aunque no dio detalles sobre esa conversación ni con quiénes la tuvieron.

“Le hemos dicho que esta es una gran oportunidad para dar el ejemplo al país, esperamos que la derecha responda”, comentó al respecto.

Francisco Torrealba aprovechó la presencia de los medios para anunciar que el bloque del Psuv estará bajo su coordinación, al igual que por Tania Díaz, William Gil y José Ricardo Sanguino, “todos coordinaremos la tarea cuando se decida la reinsitucionalización de la AN”, subrayó.

