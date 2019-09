Francisco Sucre: Reunión con cuerpo diplomático fue para llevar al mundo la verdad del país

Jhoan Meléndez / 9 sep 2019.-El diputado a la AN, Francisco Sucre, indicó que la reunión que sostuvo la directiva del parlamento con el cuerpo diplomático de Juan Guaidó, tuvo como fin llevar al mundo la verdad sobre Venezuela “y no las mentira que acostumbra a decir el régimen”.



“La idea de la reunión por parte de la directiva de la AN, encabezada por el presidente Juan Guaidó y varios diputados, fue poner al cuerpo diplomático poner al día sobre la situación política del país para informarle a todos los países del mundo a través del cuerpo diplomático la situación actual de la nación, no las mentiras que acostumbra a decir el régimen”, explicó Sucre a los medios.

Asimismo dijo que también hablaron sobre el informe Bachelet actualizado. “Fue una reunión de intercambio, sobre la Asamblea General de la ONU que se va a celebrar a finales de este mes y otros temas”, puntualizó.

Lea más: Juan Guaidó: Trabajamos con Colombia “hermanadamente” para contrarrestar a grupos irregulares

vaya al foro

Etiquetas: AN | Francisco Sucre | Informe Bachelet | ONU