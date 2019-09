Fracción 16J no ha discutido ratificación de Guaidó, aseguró Dip. Pirela

ND / 6 sep 2019 – El diputado de la Asamblea Nacional, José Luis Pirela, sostuvo este viernes que en la Fracción 16J no han sido consultados sobre la posible reelección de Juan Guaidó como presidente de la AN.

“Los diputados electos en las minorías no hemos sido consultados para ratificación de Guaidó en Presidencia de la AN. Es una maniobra sospechosa y un debate prematuro, Fraccion 16 J no ha discutido el tema, diremos toda la verdad sobre eso sin chantajes de nadie”, posteó Pirela en su cuenta oficial Twitter.

Por su parte, el exalcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, manifestó vía Twitter que “este pronunciamiento es inoportuno, porque da por sentado que se presume que Maduro seguirá usurpando poder. El acuerdo debe ser: respaldo incondicional a Guaidó para que acelere el cese de la narcotirania. ¿Quién está planteando cesarlo a él?. Aspiro solución antes del 5 enero”.

Lea más: Partidos a los que corresponde presidencia de la AN en 2020 respaldan reelección de Guaidó

Los Diputados electos en las minorías no hemos sido consultados para ratificación de Guaido en Presidencia de la AN. Es una maniobra sospechosa y un debate prematuro, Fraccion 16 J no a discutido el tema, diremos toda la verdad sobre eso sin chantajes de nadie — José Luis Pirela (@joseluispirelar) 6 de septiembre de 2019

Este pronunciamiento es inoportuno, porque da por sentado que se presume que Maduro seguirá usurpando poder.

El acuerdo debe ser: respaldo incondicional a Guaidó para que acelere el cese de la narcotirania.

¿Quien está planteando cesarlo a él?

Aspiro solución antes del 5 enero. https://t.co/nJCnj0HvvN — Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) 6 de septiembre de 2019

vaya al foro

Etiquetas: AN | Fracción 16J | José Luis Pirela | Juan Guaidó | Reelección de Juan Guaidó | Venezuela