Fracción 16J exigirá que se discuta en la AN la “pérdida de investidura” de diputados chavistas

Jhoan Meléndez / 30 sep 2019.- La Fracción 16 de Julio exigirá mañana que se incorpore en el orden del día de la sesión de la AN, la discusión de la pérdida de la investidura de los diputados chavistas, pues alegan que estos no son parlamentarios.



“La reincorporación de los miembros del chavismo a la AN es una violación a los artículos 187 #20, 191 y 197 de la Constitución. La Constitución y la justicia no se negocian. Los miembros del chavismo reincorporados en la AN no son diputados”, manifestaron vía Twitter.

El bloque alegó que la bancada oficialista “abandonó sus funciones dentro de la AN por dos años y ejercieron cargos públicos. Los artículos 187 #20, 191 y 197 de la Constitución indican que #NoSonDiputados”.

“La junta directiva cometió un error al reincorporar a los miembros del chavismo a la AN, abandonaron su cargo hace dos años y no son diputados”, alegaron.

Lea más: Militares deben participar en la negociación, aseguró Luis Vicente León

1/5 #30Sep Mañana exigiremos que se incorpore en el orden del día de la #SesiónAN la discusión de la pérdida de la investidura de los miembros del chavismo. #NoSonDiputados pic.twitter.com/uCMzx0ud2e — Bloque Parlamentario 16 de Julio (@fraccionAN16J) 30 de septiembre de 2019

vaya al foro

Etiquetas: AN | chavismo | fracción 16 de julio