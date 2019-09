Fotos de Guaidó se desvirtuan en una operación de propaganda, según Oswaldo Ramírez

ND / 13 sep 2019 – El analista político Oswaldo Ramírez aseguró este viernes que el gobierno de Nicolás Maduro intenta crear una “narrativa” en relación a las fotos de Guaidó para hacerlo ver como un “traidor a la patria” y desviar la atención sobre los verdaderos problemas del país.



Ramírez considera que “funcionarios del régimen de Maduro no pudieran conducir una transición de gobierno en Venezuela, el caso de Tareck El Aissami quizás es el más complejo puesto que es un actor de las listas de más buscados por el Departamento de Migración y Control de Fronteras de Estados Unidos, pero el caso de Diosdado Cabello es distinto, lo veo como un actor con fuerza, en encuestas se ve a Cabello como uno de los líderes fundamentales del chavismo, eso no significa que a la gente le agrade o no le agrade, simplemente reconocen en él una conducción política importante del chavismo. Habría que ver si Estados Unidos juntaría a Cabello con Padrino López en una transición con la oposición, para tratar de destrancar este juego, para tratar de frenar esa crisis compleja y sobre todo esa migración forzada”.

“Lo que intenta el régimen es la construcción de una narrativa sistemática sobre el cual trata de ligar a Juan Guaidó sobre un proceso de desestabilización. Intentan crear capítulos falsos contra Guaidó, a pesar de que hace dos semanas lo ligaron a la supuesta entrega del Esequibo, sobre las fotos, Guaidó no tenía control de quien se le paraba al lado, en el fondo es una operación de propaganda y que vean a Guaidó como el corrupto, como el paramilitar, persona traidor a la patria y toda la narrativa del Gobierno contra Guaidó”, argumentó el analista al programa Código 58 de TVVenezuela Noticias.

Por otra parte, afirmó que el mecanismo de diálogo que se agotó fueron las negociaciones en Barbados, sin embargo, Noruega ha intentado que se genere un nuevo acuerdo.

“El diálogo que se agotó quizás es el mecanismo que sucedió específicamente en Barbados, ha habido un intento importante en que Noruega pueda generar una nueva negociación, un nuevo terreno, incluso regresarlo a Oslo para generar un nuevo acuerdo, como dijo Stalin González, lo que se tenía que decir en Barbados se indicó, y ahora la pelota está del lado de la cancha de Gobierno, pero también hay un mensaje importante enviado el día de hoy que tiene que ver con la posibilidad de encontrar un acuerdo integral, tratar de encontrar esa fórmula que le dé cabida a otros actores que no estaban sentados en Barbados, hay faltaron otros actores que hacen vida dentro del régimen chavista como Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello”, concluyó.

