Ex integrante de las FARC Rodrigo Granda: No he visto a Iván Márquez

AR/ 12 sep 2019.- El ex combatiente de las FARC, Rodrigo Granda desmintió las declaraciones del canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, quien lo acusó de reunirse en Venezuela con desertores del acuerdo de paz.

“Con Márquez no me veo desde el 9 de abril de 2018, ese día a las 7:30 u 8:00 de la noche tuvimos una reunión (…) de ahí salió para Caquetá y hasta hoy no he tenido ningún tipo de contacto. No tengo por qué ocultar nada, si el presidente Maduro me recibiera yo me iría ya mismo para Venezuela, para tratar de mediar y poner nuestros puntos de vista, para rebajar la confrontación verbal entre Colombia y Venezuela”, dijo en entrevista con Blu Radio.

“Las declaraciones del canciller son supremamente peligrosas, nos mete en una situación desagradable porque nosotros estamos comprometidos con el proceso de paz y el país y la comunidad internacional lo pueden testificar”.

Asimismo, destacó que está dedicado a defender los ideales de las FARC, y aseveró que no está dedicado a actividades ilícitas. “Todas mis actividades son públicas, yo no tengo por qué andar escondiéndome, digo las cosas tal como las veo”.

Etiquetas: Farc | Iván Márquez | Rodrigo Granda