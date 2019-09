Es obvio que el BOD está intervenido así lo pongan con otro nombre, aseguró Dip. Guerra

ND / 12 sep 2019 – El diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra, expresó este jueves que el Banco Occidental de Descuento podría salir rápido de una intervención si sus activos están sanos y puede cubrir sus pasivos, y si las autoridades bancarias tienen buena disposición y la intervención se hace bien.

“Intervenido el BOD. Así lo pongan con otro nombre esa es la verdad. Si uno revisa lo que puede hacer Sudeban en el BOD es obvio que ese banco está intervenido. Punto”, posteó Guerra en su cuenta oficial Twitter.

En otro tuit, el parlamentario explicó que “un banco puede salir rápido de una intervención si sus activos están sanos y puede cubrir sus pasivos, y si las autoridades bancarias tienen buena disposición y la intervención se hace bien. La clave está en la solvencia porque la liquidez se soluciona. Ojalá sea el caso del BOD”.

Es importante precisar que este jueves, en Gaceta Oficial N° 41.714, se estableció una intervención del Estado en un plazo de 120 días hábiles al Banco Occidental de Descuento (BOD), donde se prohíben realizar nuevas inversiones, además de concretar pagos de dividendos, entre otras acciones.

Según Sudeban, el banco continuará operativo y señala que “se busca evitar que se utilicen fondos de los clientes venezolanos para resolver los problemas de las entidades Banco del Orinoco N.V y All Bank en Panamá y Curazao, que forman parte del Grupo Financiero BOD”.

No obstante, la institución financiera aclaró en Twitter que dicha resolución de la Sudeban no afecta las operaciones del banco y que no se encuentran bajo un régimen de intervención.

Etiquetas: AN | BOD | José Guerra | Venezuela