Embajadora/AN en Suiza: Nuevo informe Bachelet no es conciliador con Maduro

Elías Rivas / 9 sep 2019.- La representante de Juan Guaidó en Suiza, María Alejandra Aristeguieta, manifestó este lunes sentirse sorprendida sobre la actualización del informe Bachelet, catalogando la actualización, incluso, como “bastante positiva”, pues reconoce que, en principio, sus expectativas eran muy bajas al respecto.

“Este último informe, el tecero desde su mandato como Alta comisionada, sorprendió a muchos. No teníamos grandes expectativas dadas las dificultades para que su oficina arrancara su permanencia en Venezuela, y debido a eso suponíamos que su informe podría ser conciliador para lograr su objetivo, pero no, está clarísimo que la crisis se ha profundizado y que las recomendaciones que dio no fueron tomadas en cuenta”, expresó Aristeguieta en entrevista con César Miguel Rondón.

Para la embajadora designada por la AN temas tan importante como la desnutrición infantil hicieron que Michelle Bachelet avanzara sin titubeos sobre la situación en Venezuela.

“Todas esas cosas nos dicen que ella sigue avanzando en el mandato que le han asignado como Alta Comisionada”, destacó.

Aristeguieta espera que todo esto concluya en una nueva resolución que renueve la oficina permanente en Venezuela y que de instrucciones muy claras a su equipo técnico, pero sobre todo, espera la designación de una comisión internacional de investigación que se ha estado solicitando desde hace mucho tiempo desde el Grupo de Lima y otras ONG.

Etiquetas: informe sobre Venezuela | María Alejandra Aristeguieta | Michelle Bachelet