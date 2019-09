Embajadora/AN en Bélgica: Es la “narcodictadura” la que entregó la soberanía a los cubanos

ND / 6 sept 2019.- La embajadora designada por la AN ante el gobierno de Bélgica, Mary Ponte, rechazó este viernes las pretensiones de la “narcodictadura” de Nicolás Maduro de acusar a Juan Guaidó de querer “entregar el Esequibo” a cambio de apoyo político.

“Como bien lo ha señalado nuestro Comisionado Presidencial para Relaciones Exteriores, Julio Borges, ya no pueden engañar a nadie más. Esto no es más que otro intento desesperado de tapar la protección que desde territorio venezolano se ofrece a narcoterroristas y la entrega de nuestra soberanía”, destacó Ponte en una nota de prensa difundida por el Parlamento.

Recordó que el desinterés del “régimen” por la zona en reclamación, viene de muchos años atrás, incluso antes de que Maduro alcanzara la presidencia en 2013.

“En 2011 Guyana presentó ante la Comisión de Límites de Plataforma Continental de la ONU su solicitud de extensión de 200 a 350 millas náuticas. En ese momento Maduro era canciller y desestimó la gravedad de esta situación”, precisó.

Asimismo, mencionó las últimas acciones tomadas por Guyana, las cuales no tuvieron respuesta del Ejecutivo venezolano.

”Recordemos que Maduro no respondió a los anuncios de Guyana y del Secretario General de la ONU sobre la decisión de elevar la disputa limítrofe a la Corte Internacional de Justicia, así como tampoco desestimó las concesiones petroleras que otorgó Guyana en aguas territoriales de Venezuela”, explicó.

Por último, instó a seguir defendiendo la soberanía del país ante la injerencia cubana y la presencia de grupos “narcoterroristas” en el territorio venezolano.

“Una vez más, elevamos nuestra voz para dejar claro que nuestra soberanía no se negocia, y que estos ataques mal confeccionados no hacen más que dejar en evidencia lo que todo el mundo sabe, ustedes escoden a narcoterroristas en nuestro territorio y eso será denunciado en la ONU. No dejaremos que el estado fallido que ustedes representan continúe con sus malas prácticas como lo han realizado por lustros entregando nuestra soberanía a los cubanos”.

Lea más: Guaidó: Inventan una parodia para tapar vinculación con los narcoterroristas

vaya al foro

Etiquetas: AN | embajadora/AN en Bélgica | Esequibo | Mary Ponte