Embajador de Colombia en la OEA: No somos guerreristas y por eso acudimos al TIAR

ND / 11 sep 2019 – El embajador de Colombia en la OEA, Alejandro Ordóñez, aseveró este miércoles que el “régimen” de Nicolás Maduro desconoce fragantemente los principios esenciales del sistema interamericano, y busca que el terrorismo afecte a Colombia, y a otros países.

“No es cierto lo que dice el señor embajador de Uruguay, que no se dan ninguno de los elementos del artículo sexto, y lee solamente una parte del artículo. Si la inviolabilidad o la integridad del territorio, o la independencia o la soberanía política de cualquier Estado americano fueren afectados por una agresión que no sea un ataque armado, o por un conflicto extra continental o intra continental, o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América. ¿Acaso convertirse en una empresa criminal no amenaza las bases de la región?, eso está demostrado fehacientemente con pruebas de todo orden, de toda naturaleza, promover, auspiciar, propiciar, financiar y armar el terrorismo para que afecte a Colombia y a otros países, aquí lo oímos, al señor presidente Chávez, es una amenaza continental no hacer nada frente a ello”, detalló Ordoñez en su intervención, en un video compartido en Twitter por el periodista Gabriel Bastidas.

El embajador colombiano agregó que “lo que hace Maduro y su régimen desconoce fragantemente los principios esenciales del sistema interamericano. No somos guerreristas, amamos la paz porque hemos sufrido la guerra. Y estamos acudiendo al derecho del TIAR para proteger la paz”.

