El País: Narran las torturas aplicadas a mujeres en la dictadura de Pinochet

ND/ 11 sep 2019.- “Así se torturó en Chile (1973-1990)” recoge los testimonios del informe oficial que mostró las atrocidades cometidas por el régimen militar contra cientos de mujeres.

“De acuerdo con los testimonios, las violaciones hetero y homosexuales se cometieron de manera individual o colectiva. En algunos casos se ha denunciado, además, que dicha violación se produjo ante familiares, como un recurso para obligarlos a hablar”, señala el documento de la comisión de hace 15 años, que recuerda ahora el libro Así se torturó en Chile (1973-1990), editado por el periodista Daniel Hopenhayn y reseñado por un artículo de El País.

Una mujer que fue detenida en 1974 en la capital chilena y permaneció dos años en prisión sin ningún proceso, relató: “Por violación de los torturadores quedé embarazada y aborté en la cárcel. Sufrí shocks eléctricos, colgamientos, pau de arara [colgamiento de pies y manos], submarinos, simulacro de fusilamiento, quemaduras con cigarros. Me obligaron a tomar drogas, sufrí violación y acoso sexual con perros, la introducción de ratas vivas por la vagina y todo el cuerpo. Me obligaron a tener relaciones sexuales con mi padre y hermano que estaban detenidos. También a ver y escuchar las torturas de mi hermano y padre. Me hicieron el teléfono, me pusieron en la parrilla, me hicieron cortes con yatagán [un arma blanca de gran tamaño] en mi estómago. Tenía 25 años”, relató la víctima.

20 mujeres perdieron sus embarazos a causa de estas torturas. “Después de 30 años, sigo llorando”, relató una chilena que tenía tres meses de gestación cuando obligaron a un dirigente sindical a violarla y le pusieron corriente en los pechos, garganta, vientre, piernas.

