El Metro de Caracas enfrenta un colapso inminente, según Raylí Luján

ND / 13 sep 2019 – La compañía Metro de Caracas cumplió 42 años el pasado mes de agosto, y durante sus 36 años de servicio comercial ha sido vista como una empresa insigne, no obstante, en los últimos 3 años el deterioro ha sido alarmante y se ha considerado inclusive que podría causar daños permanentes, reseñó la periodista Raylí Luján en La Patilla.

La falta de inversión en su infraestructura y en el personal calificado para su mantenimiento y resguardo han abierto las puertas al quebrantamiento de sus principales valores y normativas. Sus usuarios se topan a diario con estaciones sin iluminación, vagones con fallas técnicas, retrasos, basura, paredes destruidas y hasta robos.

No existen supervisores y tampoco nadie dispuesto a cumplir con lo que corresponde. El Metro de Caracas ya llegó al punto de colapso, de acuerdo a Ricardo Sansone, presidente de la Asociación Civil Familia Metro, quien considera que el sistema ya no puede operar a sus niveles de diseño, porque no cuenta siquiera con una flota que pueda cubrir la demanda de pasajeros.

“Cuando se habla de colapso no es que se parará el Metro, colapso es que no se puede recuperar un bien o un servicio a su condición original. En base a eso, Metro de Caracas no va a tener una buena disposición, no va a poder mantenerse, no podrá recuperar la flota completa, las escaleras mecánicas con buen servicio, no va a poder recuperar la limpieza porque tienen que hacer una inversión muy grande en cuanto a recuperación y ese dinero no se conseguirá con la venta de boletos, pues la tarifa es baja y casi no se está cobrando, cualquier equipo debe comprarse afuera y el dinero no lo tiene la empresa”, explica Sansone.

¿Estaría el Metro a punto de cierre en los próximos meses? Gustavo Henríquez, coordinador de Metro Comunidad y pensionado de Metro Caracas indica que si bien existe una posibilidad, sería irresponsable decir cuándo podría ocurrir exactamente.

