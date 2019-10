El Estado no puede quitar una vivienda a una persona y dársela a otra, asegura Vitale

ND / 30 sep 2019 – La gerente general de Dava Abogados, Desirée Vitale de Arias, afirmó este lunes que a pesar del censo anunciado por el Estado, aún no hay nada en gaceta oficial, y las personas fuera del país “no deberían” sentir temor de perder sus inmuebles.

“Un inmueble desocupado significa que no está siendo ocupada temporalmente por su propietario o cualquier ciudadano que tenga un permiso para ocuparla, mientras que el inmueble abandonado es aquel consecuencia de un procedimiento especial que establece el código civil, se llama procedimiento de abandono y tiene que ver con la declaratoria de ausencia de una persona, y eso opera cuando no se tiene conocimiento de la ubicación de una persona, no se sabe si está viva o muerta, y no deja ninguna persona encargada de su bien, y eso debe hacerse a través de una sentencia, cuando la persona se declare ausente, aunque permite una prueba, cuando aparezca la persona, tiene poder de disposición sobre sus bienes, así que la desocupación no quita ningún derecho de mueble. Con esto se garantiza el derecho a la propiedad en la constitución. Al referirnos a ocupación, ya denota una situación irregular, y la expropiación, también deben hacer un procedimiento judicial para que pase al Estado, aunque la expropiación es más una compra del Gobierno, porque la persona está obligada a vender”, reveló Vitale en una entrevista a Áryeli Vera de Unión Radio.

La jurista agregó que “el derecho a la vivienda es un derecho humano, pero el Estado está llamado a que todos los ciudadanos cuenten con una vivienda digna, pero tampoco puede quitar de manera temporal o definitiva una vivienda, quitárselo a uno y dejárselo al otro. Es importante destacar que se ha dado situaciones, desde el ministerio de vivienda hablaron del censo de personas que no tienen viviendas y cumplir con ese derecho, aunque no se concretó a nivel de gaceta oficial como lo exige la ley”.

Cabe acotar que el pasado 25 de septiembre, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Carlos González, aseveró que el censo de viviendas anunciado por el vicepresidente sectorial de planificación oficialista, Ricardo Menéndez, no está relacionado con el plan ‘ubica tú casa’, aunque reiteró en que hace renacer la figura “delincuencial” de ese plan, por las invasiones que algunos medios de comunicación reseñan que se han registrado en distintas ciudades.

Lea más: Cámara Inmobiliaria: El censo de viviendas está “mal hecho”

vaya al foro

Etiquetas: Desirée Vitale de Arias | inmuebles | migrantes | Venezuela