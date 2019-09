Eduardo Fernández: Yo apuesto por el diálogo de Oslo para resolver la crisis

ND / 23 sep 2019.- El dirigente de Copei y excandidato presidencial, Eduardo Fernández, conocido también como “El Tigre”, consideró este lunes que la oposición y el gobierno deben ponerse de acuerdo y resolver la crisis que viven los venezolanos.





“La calidad de la vida se deteriora cada día y yo creo que es importante que se haga un esfuerzo de unidad, presentar propuestas que ayuden a resolver la crisis. El gobierno y la oposición deben ponerse de acuerdo para resolver la tragedia que estamos viviendo. Yo apuesto a todo lo que sea diálogo, pero especialmente lo que sea Oslo”, dijo en Primera Página de Globovisión.

Confía en la mediación del gobierno de Noruega, ya que tiene mucho prestigio en resolver conflictos. “Noruega sentó en una misma mesa a los israelitas y a los palestinos, un conflicto donde había una gran cantidad de violencia, y sin embargo, Noruega logro una cierta regularización de la guerra”.

Además, propuso 5 puntos que deben ser tratados en una mesa de negociación.

“1.Restablecer el orden constitucional, el estado democrático. 2. Resolver el problema económico, porque la mayoría no tiene con que comprar las cosas, ni los útiles, ni los zapatos, ni la ropa, no hay con que alimentar a los niños. 3. La pobreza, cuando el socialismo del siglo XX establece, que solo educando a las familias más vulnerables, ese joven va a tener la preparación para salir de la pobreza. 4. El tema de los servicios públicos, hay muchos sitios en el Zulia, en el Táchira, en todo el país donde desde hace meses no tienen servicio continuo de la electricidad y el agua potable; y 5. La corrupción que existe en los altos niveles del gobierno y en cualquier nivel, cuando un funcionario pretende sacarte el dinero del bolsillo, por cosas que no son obligatorias”.

Fernández agregó que la crisis política es “muy profunda”. “La gente no confía en el ejecutivo, desearía tener un gobierno que funcionara”.

“Vivimos en una situación anormal, hay dos asambleas, dos grupos que invocan su condición de TSJ, dos fiscales. Todo esto hay que resolverlo con un liderazgo, el venezolano tiene derecho a reclamar de sus líderes más altura y más conciencia”.

Al respecto, Fernández reiteró el llamado a un nacional. “Debe haber unidad en cada uno de los partidos, en todos los partidos y en toda Venezuela. El diálogo no debe ser solamente entre políticos, deben estar empresarios, dirigentes sindicales, la academia, las universidades, la gente de la provincia”.

vaya al foro

Etiquetas: diálogo en Bárbados | Eduardo Fernández | Primera Página