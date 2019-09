Edgar Zambrano: Ojalá que los diputados del Psuv volvieran a la AN

Oleg Kostko / foto: @VladimirVillegas / 23 sep 2019.- El primer vicepresidente de la AN y dirigente de AD, Edgar Zambrano, dijo este lunes que apoyaría el que los diputados del Psuv vuelvan al parlamento.

“Ojalá que mañana vaya el Psuv a la AN de donde nunca debió irse porque dentro del debate político es el foro político por excelencia la AN y que debatamos porque es parte de lo necesario útil, para desatar la dinámica en la que vivimos hoy”, expresó Zambrano en Vladimir a la 1.

“La política es la que tiene que jugar un papel fundamental en estos momentos en Venezuela y esa es una acción política y una seria el reconocimiento de la AN y eso sería un elemento valorativo muy importante (…) para plasmar las propuestas y mostrar la realidad de nuestro pueblo de la escasez de medicinas, alimentos el contraste de los dos modelos y esa es una oportunidad”, agregó.

Sobre la mesa instalada entre el chavismo y una minoría opositora dijo que hubiese sido mejor que más factores estuvieran en el mismo así como también que su libertad no está endosada porque fuera liberado por la iniciativa de dichos políticos. “A mí me hubiera gustado que en esa mesa estuvieran todos los actores políticos pero estuvieron estos compañeros, yo fui liberado por esa acción política pero no me compromete con nadie ni endosa mi libertad a ningún factor”.

Zambrano negó que su libertad se diera por alguna negociación clandestina entre AD y el Psuv. “El partido nada tiene que ver en ese tipo de agendas, nuestra agenda es pública y la lleva Henry Ramos y él no tiene problemas en decir cuál es nuestra agenda y no tenemos ningún acercamiento de ese tipo”.

También desmintió previamente que pretenda asumir la secretaria general de AD para deponer a Ramos Allup aunque dijo que como dirigente de AD está en su derecho de optar a dicho cargo en caso de una elección. “Si lo que sería una insensatez desde todo punto de vista se diera, yo, Edgar Zambrano tengo todo el derecho de aspirar a la Secretaria General de mi partido y a dirigir AD pero hoy AD está en buenas manos que son las de Ramos Allup y eso no está planteado”.

A juicio del dirigente de la tolda blanca para solventar la crisis venezolana “es la política la que tiene que imponerse porque es la única que tiene la capacidad de recomponerse (…) a muchos no les gusta que se hable del tema de Mandela ni de Chile un país hermano del continente y hoy Chile tiene una serie de gobiernos democráticos pero para eso tuvo que expresarse la mayoría del pueblo chileno, allá le entregaron todo a Pinochet y la única carta que tenía la resistencia chilena era la mayoría y decidieron expresar esa mayoría”.

Criticó que el chavismo no convoque a elecciones si recientemente aseguran ahber conseguido 13 millones de firmas contra las sanciones de EEUU contra jerarcas oficialistas.“Si el gobierno acaba de sacar 13 millones de firmas de nos e donde ¿por qué no saca esa mayoría por que no convoca a elecciones?”.

Además emplazó a no caer en “chantajes” de minorías radicales del oficialismo y la oposición. “La sociedad no puede ser objeto de chantajes minoritarios y me refiero a los radicalismos tanto del gobierno como de la oposición la regla de oro es lo que dictan las mayorías”.

Dijo también que será el tiempo lo que termine dictando si la mesa de diálogo entre el chavismo y la minoría opositora logre resultados. “Cada quien asume el costo político de sus decisiones en estos momentos no existía ninguna vinculación para resolver el problema venezolano y aparecen estos compañeros y tienen que valorar esas decisiones ¿y eso lo hace quién? El tiempo porque las iniciativas y sus resultados se estudian con el tiempo”.

