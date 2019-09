Edgar Zambrano nunca tuvo que estar tras las rejas, aseguró Dip. Prosperi

ND / 17 sep 2019 – El diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Prosperi, aseveró este martes que no sólo deben liberar al parlamentario Edgar Zambrano, sino a todos los presos políticos, y reiteró que el crédito de esa liberación no se le puede otorgar a nadie, porque es una persona inocente.

“Aquí no le podemos otorgar créditos a nadie, Edgar Zambrano nunca tuvo que estar tras las rejas, no debemos olvidar que fue llevado en una grúa, hoy exigimos la liberación de todos los presos políticos, no se nos puede olvidar Juan Requesens, y muchísimos que han cumplido la pena y no han sido liberados. Nosotros nos hemos opuesto a todas las detenciones, y se deben liberar a todas las personas que están tras las rejas por pensar diferente, y esa mesita que está por ahí, está integrada por personas que convalidaron el fraude electoral de Nicolás Maduro y juegan para su equipo. Se debe cesar la usurpación de manera definitiva en Venezuela”, detalló Prosperi al programa Código 58 de TVVenezuela Noticias.

El parlamentario agregó que “nosotros ratificamos que la Asamblea Nacional no desapareció nunca. Emitieron sentencias para afectarnos, siempre ha habido una persecución, y en el documento de hoy le damos todo el apoyo a nuestro presidente Juan Guaidó. Ellos son personas que hoy dicen una cosa y mañana dicen otra. Dijeron que iban a estar hoy en la AN y no se presentaron, que nunca debieron haberse ido, no resuelven los verdaderos problemas del país. El modelo de cambiar petróleo por comida ya fracasó, y ese modelo con Saddam Hussein y su gabinete, realizó una gran corrupción con ese sistema. En Venezuela están tratando una vez más, una jugada con un pequeño grupo que se hace llamar opositores, para conformar un nuevo CNE con ayuda del Tribunal Supremo de Justicia, y debemos alertar al mundo, que estos señores violan la constitución”.

“Debemos mantenernos en las calles y haciendo el trabajo en el Parlamento, hay varios diputados que están perseguidos y en el exilio por simplemente pensar diferente. Al propio presidente Juan Guaidó le han allanado su inmunidad parlamentaria y sigue dando la cara. Son personas que son complacientes con este gobierno y se hacen llamar opositores, deberían de dar el paso definitivo para estar del lado de ellos. Los venezolanos no deben perder la fe, no sólo los que están dentro del país, sino también fuera, y más temprano que tarde construiremos la Venezuela que queremos”, concluyó.

Lea más: Edgar Zambrano: Mañana me reúno con Timoteo, Fermín, y la directiva del Parlamento

Etiquetas: AN | Carlos Prosperi | Edgar Zambrano | Venezuela