Edgar Zambrano: No tengo por qué valorar la actuación de opositores que firmaron el acuerdo

Jhoan Meléndez / 19 sep 2019.- El primer vicepresidente de la AN, Edgar Zambrano, aseguró que no está en posición de valorar la actuación de algunos compañeros de la oposición, en referencia a la minoría opositora que firmó el acuerdo de la Casa Amarilla con el oficialismo



“No tengo por qué hacer valoraciones de ese tipo. Ojalá que todas las iniciativas que se plasmaron en la Casa Amarilla pudiesen ser fácticas por ejemplo”, dijo Zambrano a VIVOPlay.

Sobre su liberación “mi familia había estado trabajando con gobiernos de países amigos. Teníamos una actividad bastante tenaz en el país desde el punto de vista político y de derecho, así esto no se fuese a resolver por la vía judicial porque mi detención era totalmente política y lo único que podía resolver mi problema era la vía política. La política me lleva a la cárcel y la política me tenía que sacar de ahí”.

#19Sep Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la AN de Venezuela: “Desde el punto de vista de estricto derecho, mi detención fue totalmente política”. pic.twitter.com/8lcwvQTabY – @vivoplaynet — Reporte Ya (@ReporteYa) 19 de septiembre de 2019

